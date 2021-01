Ski alpin Doppelsieg beim Heim-Europacup: Stephanie Jenal vor Jasmina Suter Die Bündnerin Stephanie Jenal feiert beim Heim-Europacup in Zinal ihren ersten Sieg. Die Speed-Spezialistin siegt beim Super-G mit einem Vorsprung von zwei Hundertsteln auf Landsfrau Jasmina Suter. 04.01.2021, 13.13 Uhr

Stephanie Jenal gewinnt erstmals ein Europacup-Rennen KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Für die 22-jährige Jenal, die in diesem Sommer die Spitzensport-RS in Magglingen absolviert hat, ist der Triumph in Zinal der grösste Erfolg der Karriere. Ihr zuvor bestes Resultat im Europacup war der 4. Platz beim Super-G von St. Moritz vor einem Jahr.