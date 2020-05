Dortmund am Sonntag wohl ohne Haaland Borussia Dortmund muss vorerst auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. 27.05.2020, 19.36 Uhr

Dortmunds Starstürmer Erling Haaland verletzte sich im Spitzenspiel gegen Bayern München am Knie KEYSTONE/EPA/FEDERICO GAMBARINI / POOL

(sda/dpa)

Der 19-jährige Norweger hat sich laut Medienberichten am Dienstag im Spitzenspiel gegen gegen Bayern München (0:1) eine Knieverletzung zugezogen und fällt fürs Auswärtsspiel am Sonntag in Paderborn aus.

Die Verletzung soll Haaland bei einem Zusammenstoss mit Schiedsrichter Tobias Stieler erlitten haben. Danach wurde er in der 72. Minute ausgewechselt. Seit seinem Wechsel in der Winterpause von Salzburg zu Dortmund hat Haaland in 14 Pflichtspielen für den BVB 13 Tore geschossen, zehn davon in der Bundesliga.