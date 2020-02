Dortmund zaubert dank Sancho und Haaland, auch Bayern souverän Bayern München und Dortmund kommen in der 29. Runde der Bundesliga zu sicheren Siegen. Die Münchner setzen sich gegen Mainz mit 3:1 durch, Dortmund deklassiert Union Berlin mit 5:0. 01.02.2020, 17.36 Uhr

Erling Haaland setzte seine Torserie für Dortmund fort KEYSTONE/EPA/fv mat

(sda)

Bevor am Samstagabend Leipzig und Mönchengladbach das Spitzenspiel der 20. Runde bestreiten, haben die zwei ärgsten Konkurrenten im Meisterrennen souveräne Siege eingefahren. Bayern München sorgte in Mainz innerhalb von einer halben Stunde für klare Verhältnisse. Robert Lewandowski köpfelte schon in der 8. Minute eine Flanke von Benjamin Pavard ein. Auf den 22. Saisontreffer des Polen folgten Treffer von Thomas Müller und Thiago Alcantara. Der Spanier traf nach einem schönen Solo durch die bis dahin überforderte Mainzer Abwehr.

Dass Mainz gegen den Meister eine Niederlage von ähnlichem Ausmass wie in der Hinrunde (1:6) verhindern konnte, lag an der Leistungssteigerung nach dem 0:3. Der Niederländer Jerry St. Juste erzielte vor der Pause den Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gastgeber die Angriffsbemühungen der Bayern ohne grössere Probleme. Diese schienen mit dem Kopf schon bei den nächsten Aufgaben, nicht zuletzt jener am Sonntag in einer Woche gegen Leipzig.

Dortmund verlor gegen Union Berlin seinen Vorwärtsdrang zu keinem Zeitpunkt und bescherte Lucien Favre so einen deutlichen Erfolg im Schweizer Trainerduell gegen Urs Fischer. Im Mittelpunkt standen zwei Teenager: Der Norweger Erling Haaland und der Engländer Jadon Sancho. Der von Salzburg übernommene Stürmer erzielte in seinem dritten Einsatz für Dortmund, dem ersten von Beginn weg, seine Treffer sechs und sieben. Er hat damit im Trikot seines neuen Vereins bislang alle knapp 20 Minuten getroffen. In der 68. Minute holte er zudem den Penalty heraus, den Marco Reus zum 3:0 verwertete.

Jadon Sancho hatte das Dortmunder Schützenfest in der 13. Minute eröffnet. Am 4:0 durch Axel Witsel in der 70. Minute war der gebürtige Londoner mit einem Assist beteiligt. Es war sein 25. Skorerpunkt in der laufenden Bundesliga-Saison. Goalie Roman Bürki und Innenverteidiger Manuel Akanji, die beiden eingesetzten BVB-Schweizer, konnten das Spektakel der beiden 19-Jährigen entspannt mitverfolgen.

Mit Ruben Vargas trat am Samstagnachmittag ein anderer Schweizer entscheidend in Erscheinung. Der 21-Jährige traf zum 2:1-Sieg der Augsburger gegen Werder Bremen. Mit einem überlegten Schlenzer erzielte er in der 82. Minute seinen vierten Bundesliga-Treffer, den ersten seit Anfang September. Die von Martin Schmidt trainierten Augsburger, die gegen Bremen einen 0:1-Rückstand kehrten, konnten sich nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder etwas deutlicher von den Abstiegsrängen absetzen.

Resultate und Tabelle:

Augsburg - Bremen 2:1 (0:1). - 29'432 Zuschauer. - Tore: 23. Jedvaj (Eigentor) 0:1. 67. Niederlechner 1:1. 82. Vargas 2:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 86.), ohne Lichtsteiner (Ersatz). Bremen ohne Lang (verletzt).

Dortmund - Union Berlin 5:0 (2:0). - 81'365 Zuschauer. - Tore: 13. Sancho 1:0. 18. Haaland 2:0. 66. Reus (Foulpenalty) 3:0. 70. Witsel 4:0. 76. Haaland 5:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Düsseldorf - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0). - 45'018 Zuschauer. - Tore: 78. Ayhan 1:0. 93. Chandler 1:1. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Gelson Fernandes (verletzt).

Hoffenheim - Leverkusen 2:1 (1:1). - 24'489 Zuschauer. - Tore: 11. Diaby 0:1. 23. Kramaric 1:1. 65. Skov 2:1. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz). 92. Gelb-Rote Karte gegen Demirbay (Leverkusen).

Mainz - Bayern München 1:3 (1:3). - 33'305 Zuschauer. - Tore: 8. Lewandowski 0:1. 14. Müller 0:2. 26. Thiago 0:3. 45. St. Juste 1:3. - Bemerkungen: Mainz ohne Edimilson Fernandes (verletzt).

Die weiteren Spiele der 20. Runde. Freitag: Hertha Berlin - Schalke 04 0:0. - Samstag: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 18.30. - Sonntag: 1. FC Köln - SC Freiburg 15.30. Paderborn - Wolfsburg 18.00.

1. Bayern München 20/42 (58:23). 2. RB Leipzig 19/40 (51:23). 3. Borussia Dortmund 20/39 (56:28). 4. Borussia Mönchengladbach 19/38 (36:21). 5. Bayer Leverkusen 20/34 (31:24). 6. Schalke 04 20/34 (31:26). 7. Hoffenheim 20/33 (31:31). 8. SC Freiburg 19/29 (29:26). 9. Augsburg 20/26 (33:39). 10. Eintracht Frankfurt 20/25 (32:31). 11. Wolfsburg 19/24 (20:23). 12. Union Berlin 20/23 (23:32). 13. Hertha Berlin 20/23 (24:34). 14. 1. FC Köln 19/20 (23:38). 15. Mainz 05 20/18 (28:47). 16. Werder Bremen 20/17 (25:46). 17. Fortuna Düsseldorf 20/16 (19:41). 18. Paderborn 19/15 (23:40).