Dortmunder Stadion als Behandlungszentrum Das Fussball-Stadion in Dortmund ist ab Samstag Behandlungszentrum gegen das Coronavirus. 03.04.2020, 15.18 Uhr

Im Stadion in Dortmund wurde eine Behanldungsstation eingerichtet KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

(sda)

Die Nordtribüne des grössten Stadions in Deutschland wurde nach Angaben von Bundesligist Borussia Dortmund vom Verein und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe entsprechend umgebaut.

«Unser Stadion ist das Aushängeschild der Stadt und für fast jeden in Dortmund und Umgebung ein Fixpunkt. Es ist durch seine technischen, infrastrukturellen und räumlichen Bedingungen der ideale Ort, um gerade jetzt Menschen zu helfen, die potenziell vom Corona-Virus infiziert sind beziehungsweise über entsprechende Beschwerden wie Atemwegserkrankungen und Fieber klagen», sagten die Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Carsten Cramer in einer Mitteilung. «Es ist unsere Pflicht und unser Wunsch, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um diesen Menschen zu helfen.»