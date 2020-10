Dortmunds Niederlage gegen Lazio Rom Lucien Favre und Borussia Dortmund erleiden zum Auftakt der Champions League einen Dämpfer. Im Auswärtsspiel gegen Lazio Rom setzt es in der Gruppe F eine 1:3-Niederlage ab. 20.10.2020, 21.07 Uhr

Dortmund verliert in Rom: Thomas Meunier kann Ciro Immobile nicht vom Ball trennen Die Juve-Spieler jubeln in Kiew nach dem ersten Tor von Alvaro Morata (verdeckt) Ciro Immobile war mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner für Lazio gegen seinen Ex-Klub

(sda)

Weil in der Gruppe F Zenit St. Petersburg das Heimspiel gegen Brügge in der Nachspielzeit noch 1:2 verlor, kündigt sich ein umstrittener Kampf um die beiden Plätze in der K.o.-Phase an. Die beiden nominell stärksten Teams, Dortmund und Zenit, sind fürs Erste zurückgebunden.

Lazios grosse Figur war ausgerechnet Ciro Immobile, der sich vor sechs Jahren in Dortmund nicht zurecht gefunden und die Bundesliga nach nur einem Jahr und bloss drei Toren wieder verlassen hatte. Schon nach sechs Minuten düpierte Immobile Dortmunds Schweizer Torhüter Marwin Hitz zum 1:0 und in der Schlussphase, als die Dortmunder vehement auf den Ausgleich drückten, leistete Immobile den Assist zum entscheidenden 3:1 durch den Ivorer Jean-Daniel Akpa-Akpro.

Bei Dortmund stand wie in den letzten beiden Bundesligaspielen Hitz im Tor. Es scheint, als habe der Ostschweizer seinen Landsmann Roman Bürki (zumindest vorübergehend?) auf die Ersatzbank verdrängt, auch wenn Favre vor dem Spiel erklärte hatte, dieser Entscheid in der Torhüterfrage solle wegen dieses Spiels nicht überbewertet werden.

Hitz hatte Pech beim zweiten Gegentor in der 23. Minute, als er nach einem Corner zu spät aus dem Tor kam, der Ball ihn dann streifte und die UEFA den Treffer der Italiener offiziell als Eigentor des Schweizer Keepers wertete. Ansonsten zeigte Hitz eine fehlerlose Leistung.

PSG in Rücklage

Einen Rückschlag nach fünf Siegen in Serie in der Meisterschaft erlitt Paris Saint-Germain. Der Finalist der letzten Saison unterlag im Heimspiel gegen Manchester United 1:2. Für die Entscheidung war Marcus Rashford drei Minuten vor dem Ende besorgt. Der Fehlstart - zumal in einem Heimspiel - ist nicht zu unterschätzen. In der Gruppe H mischt auch Leipzig um die Achtelfinal-Plätze mit. Der letztjährige Halbfinalist erledigte die Pflicht mit einem 2:0 im Heimspiel gegen den türkischen Meister Basaksehir Istanbul jedenfalls ohne Fehl und Tadel.

Juventus siegt dank Morata

Juventus Turin ist mit einem ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg gegen Dynamo Kiew gestartet. Der italienische Meister erfüllte in der Gruppe G die Pflicht dank zwei Toren des Spaniers Alvaro Morata (46./84.) ohne grosses Zittern. Auch wenn die Treffer erst nach der Pause fielen, war der Sieg von Juventus hoch verdient.

Die Italiener, die auf den mit dem Coronavirus infizierten Cristiano Ronaldo verzichten mussten, waren von Beginn weg das aktivere, bessere und gefährlichere Team. Damit hat der neue Trainer Andrea Pirlo die ersten kritischen Stimmen verstummen lassen, welche nach dem enttäuschenden 1:1 am letzten Samstag in der Meisterschaft gegen Crotone zu hören gewesen waren.

Telegramme. Gruppe E:

Chelsea - FC Sevilla 0:0. - Keine Zuschauer.

Chelsea: Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Kanté, Jorginho (65. Kovacic); Pulisic (91. Hudson-Odoi), Havertz, Mount (62. Ziyech); Werner (91. Abraham).

Rennes - Krasnodar 1:1 (0:0). - 5000 Zuschauer. - Tore: 56. Guirassy (Foulpenalty) 1:0. 59. Ramirez 1:1.

Gruppe F:

Zenit St. Petersburg - FC Brügge 1:2 (0:0). - Tore: 63. Dennis 0:1. 74. Horvath 1:1. 93. De Ketelaere 1:2.

Lazio Rom - Borussia Dortmund 3:1 (2:0). - Keine Zuschauer. - Tore: 6. Immobile 1:0. 23. Hitz (Eigentor) 2:0. 71. Haaland 2:1. 76. Akpa Akpro 3:1.

Borussia Dortmund: Hitz; Piszczek (65. Brandt), Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham (46. Reyna), Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus (78. Reinier); Haaland.

Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Bürki (Ersatz) und Akanji (positiv auf das Coronavirus getestet).

Gruppe G:

Dynamo Kiew - Juventus Turin 0:2 (0:0). - 21'000 Zuschauer. - Tore: 46. Morata 0:1. 84. Morata 0:2.

Juventus Turin: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (19. Demiral); Cuadrado, Rabiot, Bentancur (79. Arthur), Chiesa; Ramsey (79. Bernardeschi); Morata, Kulusevski (56. Dybala).

Bemerkung: Juventus Turin ohne Ronaldo (positiv auf das Coronavirus getestet).

FC Barcelona - Ferencvaros Budapest 5:1 (2:0). - Keine Zuschauer. - SR Schärer (SUI). - Tore: 27. Messi (Foulpenalty) 1:0. 42. Fati 2:0. 52. Coutinho 3:0. 69. Charatin (Foulpenalty) 3:1. 82. Pedri 4:1. 89. Dembélé 5:1.

FC Barcelona: Neto; Roberto (62. Firpo), Piqué, Lenglet, Dest; Pjanic (76. Busquets), De Jong; Trincão (63. Dembélé), Coutinho (71. Araujo), Fati (63. Pedri); Messi.

Bemerkungen: 68. Rote Karte gegen Piqué.

Gruppe H:

RB Leipzig - Basaksehir Istanbul 2:0 (2:0). - 999 Zuschauer. - Tore: 16. Angelino 1:0. 20. Angelino 2:0.

RB Leipzig: Gulasci; Orban, Upamecano (66. Konaté), Halstenberg; Mukiele, Nkunku (70. Kluivert), Kampl (58. Adams), Angelino; Dani Olmo (65. Henrichs), Forsberg (46. Hwang); Poulsen.

Paris Saint-Germain - Manchester United 1:2 (0:1). - Keine Zuschauer. - Tore: 23. Bruno Fernandes (Foulpenalty) 0:1. 55. Martial (Eigentor) 1:1. 87. Rashford 1:2.

Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi (79. Dagba), Diallo, Kimpembe, Kurzawa (86. Bakker); Ander Herrera (79. Rafinha), Pereira, Gueye (46. Kean); Di Maria (86. Sarabia), Neymar, Mbappé.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes (89. Van de Beek), Telles (67. Pogba); Martial (89. James).