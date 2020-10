Ehemaliges FCB-Duo führt Celtic in Frankreich zum Punktgewinn Celtic Glasgow hat das Siegen verlernt. In der 2. Runde der Europa League verspielt der schottische Meister in Lille trotz des starken Auftritts eines ehemaligen Basler Duos eine 2:0-Führung. 29.10.2020, 21.10 Uhr

Mohamed Elyounoussi (links) trifft gegen Lille doppelt und kann sich trotzdem nicht über einen Sieg freuen KEYSTONE/AP/Michel Spingler

(sda)

In 28 Spielen standen Albian Ajeti und Mohamed Elyounoussi 2017/18 für den FC Basel gemeinsam auf dem Platz - sie verstanden sich auf Anhieb gut. Seit dieser Saison soll die Zusammenarbeit zwischen dem 23-jährigen Schweizer und dem 26-jährigen Norweger auch beim schottischen Meister Früchte tragen. Beim 2:2 gegen Lille führten die ehemaligen Basler die Schotten immerhin zu einem Punkt.

In der 28. Minute brachte traten die beiden Offensivspieler mit Vergangenheit in der Super League ein erstes Mal in Aktion. Ajeti legte mit dem Absatz für Elyounoussi auf, der den Ball aus 22 Metern ins Tor drehte. Noch besser für die Gäste präsentierte sich die Ausgangslage nach einer guten halben Stunde. Erneut war Elyounoussi erfolgreich, diesmal aus 13 Metern und auf Vorarbeit von Jeremie Frimpong. Das vierte sieglose Spiel von Celtic in Folge konnten letztlich auch Elyounoussi und Ajeti nicht verhindern. In der letzten halben Stunde - Ajeti stand nicht mehr auf dem Platz - vergab der Gast die 2:0-Führung noch.

Eine Blamage setzte es für den englischen Topklub Tottenham Hotspur ab. Das Team von José Mourinho unterlag in Belgien bei Royal Antwerp 0:1. Ein Tor des Israeli Lior Refaelov nach einer halben Stunde machte den Unterschied. Auch die Einwechslung der in der ersten Halbzeit geschonten Stars Harry Kane und Heung-Min Son zeigte bei den Spurs keine Wirkung.

Telegramme und Ranglisten:

Gruppe G:

AEK Athen - Leicester City 1:2 (0:2). - SR Lechner (AUT). - Tore: 18. Vardy (Foulpenalty) 0:1. 39. Choudhury 0:2. 49. Tankovic 1:2. - Bemerkungen: Leicester City ohne Jakupovic (Ersatz).

Rangliste: 1. Braga 2/6 (5:1). 1. Leicester City 2/6 (5:1). 3. AEK Athen 2/0 (1:5). 3. Sorja Lugansk 2/0 (1:5).

Gruppe H:

AC Milan - Sparta Prag 3:0 (1:0). - SR Özkahya (TUR). - Tore: 24. Diaz 1:0. 57. Leão 2:0. 66. Dalot 3:0. - Bemerkungen: 36. Ibrahimovic (Milan) schiesst Foulpenalty an die Latte.

Lille - Celtic Glasgow 2:2 (0:2). - SR Stavrev (MKD). - Tore: 28. Elyounoussi 0:1. 33. Elyounoussi 0:2. 67. Celik 1:2. 75. Ikoné 2:2. - Bemerkungen: Celtic Glasgow mit Ajeti (bis 64.). 40. David (Lille) scheitert mit Foulpenalty an Bain.

Rangliste: 1. AC Milan 2/6 (6:1). 2. Lille 2/4 (6:3). 3. Celtic Glasgow 2/1 (3:5). 4. Sparta Prag 2/0 (1:7).

Gruppe I:

Resultate. Donnerstag: Sivasspor - Maccabi Tel Aviv 1:2 (0:0). Karabach Agdam - Villarreal 1:3 (0:0).

Rangliste: 1. Villarreal 2/6 (8:4). 2. Maccabi Tel Aviv 2/6 (3:1). 3. Sivasspor 2/0 (4:7). 4. Karabach Agdam 2/0 (1:4).

Gruppe J:

Royal Antwerp - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0). - SR Mariani (ITA). - Tor: 29. Refaelov 1:0.

Rangliste: 1. Royal Antwerp 2/6 (3:1). 2. Tottenham Hotspur 2/3 (3:1). 3. LASK Linz 2/3 (4:6). 4. Ludogorez Rasgrad 2/0 (4:6).

Gruppe K:

ZSKA Moskau - Dinamo Zagreb 0:0. - SR Petrescu (ROU). - Bemerkungen: Dinamo Zagreb mit Gavranovic (ab 66.).

Rangliste: 1. Wolfsberg 2/4 (5:2). 2. ZSKA Moskau 2/2 (1:1). 3. Dinamo Zagreb 2/2 (0:0). 4. Feyenoord Rotterdam 2/1 (1:4).

Gruppe L:

Gent - Hoffenheim 1:4 (0:1). - SR Schärer (SUI). - Tore: 36. Belfodil (Foulpenalty) 0:1. 52. Grillitsch 0:2. 73. Gacinovic 0:3. 93. Kleindienst 1:3. 94. Dabbur 1:4. - Bemerkungen: 13. Jaremtschuk (Gent) scheitert mit Foulpenalty an Baumann.

Rangliste: 1. Hoffenheim 2/6 (6:1). 2. Roter Stern Belgrad 2/3 (5:3). 3. Slovan Liberec 2/3 (2:5). 4. Gent 2/0 (1:5).