Ein Highlight und 89 Minuten magere Kost Lugano und Sion: Zwei Mannschaften, die derzeit im Angriffsspiel nicht viel zu bieten haben, trennen sich im Cornaredo nicht unerwartet torlos. 23.02.2020, 18.12 Uhr

Luganos neuer Stürmer Rangelo Janga, hier gegen Sions Verteidiger Jan Bamert KEYSTONE/TI-PRESS/Francesca Agosta

(sda)

Nach nur gerade 20 Sekunden hatte Luganos neuer Stürmer Rangelo Janga das 1:0 auf dem Fuss. Aber er schoss allein aus bester Position Goalie Kevin Fickentscher an. Eine so aufregende Szene sollten die Fans in den restlichen offiziellen 89 Minuten und 40 Sekunden des armseligen Spiels nicht mehr zu sehen bekommen.

Die Walliser hatten ihre beste Möglichkeit der ersten Hälfte mit einem Freistoss aus 25 Metern, den Pajtim Kasami in die Mauer schoss. In der zweiten Halbzeit war das Spiel eine Spur gefälliger, aber einigermassen gefährliche Torszenen gab es nicht.

Über den FC Sion sprechen derzeit die nüchternen Zahlen Bände. Die letzten zwei Spiele vor der Winterpause wurden nicht gewonnen, und seit Trainer Ricardo Dionisio in der Winterpause das Zepter übernommen hatte, erwirtschaftete die Mannschaft aus fünf Spielen zwei Punkte.

Telegramm

Lugano - Sion 0:0

2872 Zuschauer. - SR Schnyder.

Lugano: Baumann; Yao, Sulmoni, Daprelà, Lavanchy; Lovric, Selasi (45. Covilo), Custodio; Holender (90. Lungoyi), Janga, Bottani (46. Aratore).

Sion: Fickentscher; Bamert, Abdellaoui, Ruiz, Lenjani; Kasami, Zock, Song, Itaitinga (78. Grgic); Doumbia (85. Uldrikis), Luan (70. Stojilkovic).

Bemerkungen: Lugano ohne Gerndt (gesperrt), Sabbatini, Guidotti und Maric (alle verletzt). Sion ohne Facchinetti, Fortune, Kouassi (alle gesperrt), Toma, Djourou, Maçeiras, Ndoye und Raphael (alle verletzt). Verwarnungen: 8. Bottani (Foul), 17. Abdellaoui (Foul), 32. Lavanchy (Foul), 42. Song (Foul), 91. Stojilkovic (Foul).