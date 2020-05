Ein Spieler des FC Lugano positiv auf Coronavirus getestet Der FC Lugano gibt in einem Communiqué bekannt, dass ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde, es ihm jedoch gut gehe. 23.05.2020, 12.52 Uhr

Am Montag nimmt der FC Lugano das Training wieder auf KEYSTONE/Elia Bianchi

(sda)

Er muss ebenso in eine zehntägige Isolation wie ein Teamkollege, der mit ihm im engen Kontakt gestanden hat. Die beiden verstiessen gegen Richtlinien des Vereins, die engere und längere Kontakte ausdrücklich untersagt hatten.

Bei zwei weiteren Spielern und einem Angestellten in der Verwaltung wurden Antikörper auf das Virus im Blut gefunden. Das heisst, dass sie infiziert waren und nun geheilt sind. Als vorbeugende Massnahme hat einer der beiden Spieler bereits umfangreich medizinische Tests durchlaufen, der andere wird diese am Montag absolvieren. Am gleichen Tag nehmen die Tessiner das Training wieder auf.