Erfolgreiche Basler Rückkehr nach Zwangspause Basel kehrt nach vier Wochen Zwangspause und zehntägiger Quarantäne mit einem 3:1-Sieg in St. Gallen in die Super League zurück. Pajtim Kasami erzielt im ersten Spiel für den FCB sein erstes Tor. 01.11.2020, 18.15 Uhr

Pajtim Kasami feierte ein erfolgreiches Debüt beim FC Basel KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

In der 70. Minute traf Kasami nach einem Rückpass von Julian von Moos mit einem strammen Schuss zum 3:1 für die Basler. Der Treffer erstickte die St. Galler Schlussoffensive im Keim. St. Gallens Trainer Peter Zeidler hatte Sekunden zuvor mit drei Wechseln neue Kräfte im Angriff gebracht.

Die Basler verdienten sich den Sieg dank einer guten Leistung in der Defensive und der grösseren Effizienz im Angriff. Der Brasilianer Cabral brachte mit seinem dritten Saisontor die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung, als St. Gallens Keeper Zigi einen Schuss nach vorne abprallen liess. Nach dem Ausgleich durch Kwadwo Duah (13.) war es Fabian Frei, der kurz vor der Pause den FCB erneut in Front brachte (39.). Der Vertreter des erkrankten Captains Valentin Stocker schloss einen Rush über 65 Meter souverän ab.

«So darf man in der Super League nicht verteidigen», ärgerte sich Zeidler über den zweiten Gegentreffer im Interview mit «blue». Die St. Galler holten nach einem perfekten Saisonstart aus den letzten drei Spielen nur noch einen Punkt.

Die Partie im praktisch leeren Kybunpark war die einzige der Super League, die an diesem Wochenende gespielt werden konnte. Die anderen vier Spiele mussten nach Corona-Ansteckungen und Quarantäne-Verordnungen verschoben werden. Luzern gegen Sion soll am Mittwoch nachgeholt werden. Dann steht auch der FCB wieder im Einsatz; er trifft auswärts auf den FC Zürich.

Telegramm und Rangliste

St. Gallen - Basel 1:3 (1:2)

50 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tore: 6. Cabral (Pululu) 0:1. 13. Duah (Görtler) 1:1. 39. Frei (Zhegrova) 1:2. 70. Kasami (von Moos) 1:3.

St. Gallen: Zigi; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Muheim; Quintilla; Görtler, Ruiz (69. Traoré); Stillhart (86. Staubli); Babic (69. Kamberi), Duah (69. Guillemenot).

Basel: Nikolic; Widmer, Cömert, van der Werff, Jorge (82. Petretta); Kasami, Bunjaku (82. Campo); Zhegrova (65. Tushi), Frei, Pululu (45. von Moos); Cabral (82. Van Wolfswinkel).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Abaz, Gonzalez und Lüchinger (verletzt), Basel ohne Isufi, Marchand, Pukaj, Xhaka, Zuffi (verletzt), Klose (Isolation), Lindner und Stocker (krank). Verwarnungen: 19. Cabral (Foul). 34. Quintilla (Foul). 63. Stillhart (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 5/11 (5:2). 2. St. Gallen 6/10 (6:6). 3. Lugano 5/9 (8:6). 4. Lausanne-Sport 4/8 (8:3). 5. Basel 4/7 (8:6). 6. Servette 4/4 (2:3). 7. Zürich 4/4 (7:9). 8. Sion 4/3 (2:3). 9. Luzern 5/2 (8:11). 10. Vaduz 5/2 (4:9).