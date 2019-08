Erster Hartplatz-Titel für Schwartzman Diego Schwartzman (ATP 27) feiert seinen ersten ATP-Titel auf Hartplatz.

Diego Schwartzman hatte in Los Cabos alle im Griff (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JORGE REYES)

(sda)

Der 26-jährige Argentinier setzte sich im mexikanischen Los Cabos im Final gegen den im Ranking eine Position hinter ihm klassierten Amerikaner Taylor Fritz 7:6 (8:6), 6:3. Es war für Schwartzman nach den Siegen 2016 in Istanbul und 2018 in Rio de Janeiro der dritte Triumph auf der ATP-Tour. Taylor hatte schon eine Woche zuvor in Atlanta den Final verloren - 3:6, 6:7 gegen den Australier Alex de Minaur.