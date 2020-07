Erster MotoGP-Sieg von Quartararo - Marquez gestürzt Der Franzose Fabio Quartararo gewinnt beim Grand Prix von Spanien in Jerez erstmals ein WM-Rennen in der MotoGP-Klasse. Der Pole-Mann feiert bei Temperaturen von 35 Grad einen Start-Ziel Sieg. 19.07.2020, 14.54 Uhr

Mit 21 Jahren erstmals zuoberst auf einem MotoGP-Podest: der Franzose Fabio Quartararo KEYSTONE/EPA/ROMAN RIOS

(sda)

Hinter dem 21-Jährigen aus Nizza machte der Spanier Maverick Viñales einen Yamaha-Doppelsieg perfekt. Dahinter folgten die beiden Ducati-Fahrer Andrea Dovizioso aus Italien und Jack Miller aus Australien.

Mann des Rennens war der Titelverteidiger und Topfavorit Marc Marquez. Der sechsfache Weltmeister kam in der 5. Runde von der Strecke ab und fand sich nach einem Ausritt durch das Kiesbett an 16. Stelle wieder. Dann pflügte sich der Spanier unwiderstehlich durch das Feld, ehe er vier Runden vor Schluss im Kampf um Platz 2 spektakulär stürzte. Marquez musste mit der Bahre weg getragen werden, ob und wie schwer er sich verletzt hat, war zunächst nicht bekannt.

Die MotoGP startete in Jerez in die Saison, nachdem die Königsklasse Anfang März in Katar im Gegensatz zur Moto2 und der Moto3 nicht fahren konnte.