Erster Vuelta-Tagessieg für Arndt - Edet neuer Gesamtleader Nikias Arndt heisst der Sieger der 8. Etappe der 74. Spanien-Rundfahrt. Im Gesamtklassement übernimmt der Franzose Nicolas Edet die Spitze.

Die Spitze des Feldes an der 74. Spanien-Rundfahrt (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON)

(sda)

Der 27-jährige Deutsche Arndt triumphierte nach 166,9 km von Valls nach Igualada im Sprint einer 14-köpfigen Ausreissergruppe vor dem Spanier Alex Aranburu und dem Belgier Tosh van der Sande. Für Arndt war es der erste Tagessieg an der Vuelta.

Die Führung im Gesamtklassement wechselte am vierten Tag in Folge. Neuer Träger des roten Leadertrikots ist der Franzose Nicolas Edet, der zusammen mit dem Aargauer Silvan Dillier (letztlich nur 21.) und 19 weiteren Fahrern früh aus dem Hauptfeld mit allen Favoriten ausgerissen war. Edet lag vor der Etappe vom Samstag als Gesamt-16. fast sechseinhalb Minuten hinter dem bisherigen Leader Miguel Angel Lopez zurück. Der Kolumbianer musste die Gesamtführung in dieser Vuelta schon zum dritten Mal abgeben.

Die 9. Etappe führt durch die Pyrenäen und über nur 94,4 km von Andorra la Vella nach Cortals d'Encamp. Zu absolvieren sind fünf Bergpreise, darunter einer der Hors-Catégorie (Coll de la Gallina) und der Schlussanstieg zum Ziel.