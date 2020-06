Es wird wieder fleissig getestet im Schweizer Fussball Der Samstag ist für alle Schweizer Fussballfans ein guter Tag. Einige Klubs der Super League und Challenge League nehmen den Testspielbetrieb wieder auf. 06.06.2020, 11.46 Uhr

Die Spieler des FC Thun bei der Matchvorbereitung in Aarau Die Partie zwischen dem letztjährigen Barrage-Teilnehmer aus der Challenge League und dem aktuellen Tabellenletzten der Super League wurde wie alle anderen Testspiele auch vor leeren Rängen ausgetragen Eine Tribüne im Aarauer Brügglifeld-Stadion ist für das Testspiel zwischen dem FC Aarau und FC Thun abgesperrt Ein Mann mit einer Atemschutzmaske kontrolliert den Einlass im Testspiel zwischen dem FC Aarau und dem FC Thun im Stadion Brügglifeld in Aarau Die beiden Assistenztrainer Petar Aleksandrov (links/Aarau) und Nelson Ferreira (Thun) begrüssen sich Andres Gerber beim Betreten des Stadions. Der Thuner Sportchef hat in Aarau einen Eindruck erhalten, in welchem Zustand sich das Super-League-Team nach einer langen Zeit ohne Ernstkampf befindet Das Testspiel zwischen dem FC Aarau und dem FC Thun endete 1:1 unentschieden. Beide Klubs sind am 25. Mai wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen

(sda)

Den Anfang machten am Vormittag Vaduz gegen Zürich (1:5), Luzern gegen Schaffhausen (2:2) und auf dem Aarauer Brügglifeld der FC Aarau gegen den FC Thun (1:1). Das Spiel zwischen dem letztjährigen Barrage-Teilnehmer aus der Challenge League und dem aktuellen Tabellenletzten der Super League findet wie alle anderen Partien auch vor leeren Rängen statt.

Nach fast viermonatiger Pause infolge der Corona-Pandemie werden die Meisterschaften am Freitag, 19. Juni, fortgesetzt. Der Neustart in der Super League erfolgt mit der Partie Young Boys - FC Zürich um 20.30 Uhr.