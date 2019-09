Roger Federer gewinnt mit Team Europa den Laver Cup

Auch die dritte Austragung des Laver Cup geht an die Europäer. Das von Roger Federer angeführte Team setzt sich in Genf gegen das Team World dank Siegen in den letzten beiden Einzeln mit 13:11 durch.

Roger Federer hielt Team Europa im Spiel (Bild: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI) Zu Beginn des letzten Tages hatte Team World vorgelegt: Taylor Fritz brachte den Aussenseiter mit seinem Erfolg gegen Dominic Thiem 11:7 in Front (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI) Roger Federer schlug im vorletzten Einzel John Isner (Bild: KEYSTONE/EPA KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI) Alexander Zverev gelang der entscheidende Sieg gegen Milos Raonic (Bild: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

Wie schon im letzten Jahr in Chicago trug Alexander Zverev die letzten Punkte zum Erfolg bei. Der Deutsche, der eine mühevolle Saison durchlebt, setzte sich gegen den Kanadier Milos Raonic mit 6:4, 3:6, 10:4 durch. Raonic, der in Genf seine ersten Matches seit Anfang August bestritt, wehrte sich wie schon am Vortag gegen Nadal trotz fehlendem Spielrhythmus gut, konnte aber an diesem Wochenende wie Landsmann Denis Shapovalov - und im Gegensatz zu den Amerikanern John Isner, Taylor Fritz und Jack Sock - keinen bessere klassierten Europäer schlagen.

Roger Federer trug in den drei Tagen vor insgesamt über 50'000 Zuschauern drei Siege zum Erfolg bei. Nachdem der Basler an den ersten beiden Tagen ein Doppel an der Seite von Zverev und ein Einzel gegen Nick Kyrgios gewonnen hatte, stand er am Schlusstag zweimal im Einsatz. Zum erhofften Doppel mit Rafael Nadal kam es aber nicht. Der Spanier musste wegen einer Verletzung am Handgelenk Forfait erklären und seinen Platz an der Seite von Federer Stefanos Tsitsipas überlassen. Das schweizerisch-griechische Duo verlor gegen John Isner und Jack Sock 7:5, 4:6, 8:10.

Am frühen Sonntagabend bot sich dann Isner die Möglichkeit, das Duell zu entscheiden. Federer wehrte den Matchball ab. Der 38-Jährige gewann 6:4, 7:6 (7:3), nachdem er im zweiten Umgang einen Satzball abgewehrt hatte und leistete damit die Vorarbeit zum Happy-End aus europäischer Sicht.