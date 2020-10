EVZ Academy bleibt sieglos Das Nachwuchsteam des EV Zug bleibt in der Swiss League als einziges Team sieglos. Die EVZ Academy verliert zuhause klar 2:6 gegen Olten. 14.10.2020, 22.18 Uhr

Stets unter Druck: das Gehäuse der EVZ Academy. KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda)

Der SC Langenthal konnte in La Chaux-de-Fonds eine 2:0-Führung bis fast zur Spielmitte nicht in Punkte ummünzen. Mit drei Toren wendeten die Neuenburger das Blatt, gewannen 3:2 und verbesserten sich in der Tabelle auf den 3. Platz.