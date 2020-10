EVZ setzt ein Zeichen der Kontinuität Der EV Zug und Trainer Dan Tangnes setzen ein Zeichen der Kontinuität. 13.10.2020, 14.57 Uhr

Dan Tangnes sagt, wo es langgeht. KEYSTONE/MARCEL BIERI

(sda)

Sie untermauern dies mit einem Vertrag für den Norweger bis in den Frühling 2024. Der 41-Jährige coacht die Zuger seit Ende April 2018. In seiner ersten Saison führte er die Mannschaft zum Cupsieg und in den Playoff-Final. Die Qualifikation 2019/20 schlossen die Zuger erneut im 2. Rang ab.

In den Vertragsmodalitäten wurde berücksichtigt, dass eine Fortdauer der Corona-Krise dramatische Veränderungen im Schweizer Eishockey nach sich ziehen könnte. Falls dies der Fall sein sollte, kann der Vertrag in einem Jahr dementsprechend angepasst werden.