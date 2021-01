Langlauf Fähndrich und Cologna mit starker Qualifikation Nadine Fähndrich (3.), die Führende im Sprint-Weltcup, und etwas überraschend Dario Cologna (9.) laufen in der Qualifikation zum Auftakt der Tour de Ski in die Top Ten. 01.01.2021, 11.06 Uhr

Nach dem ersten Weltcupsieg in Dresden auch im Val Müstair auf Podestkurs: Nadine Fähndrich Auch Dario Cologna zeigte in der Heimat mit dem 9. Platz eine starke Qualifikation

(sda)

Nadine Fähndrich meldete ihre Ambitionen auf einen Podestplatz zum Auftakt der Tour de Ski deutlich an. In der Qualifikation des Sprints in der Skating-Technik im Val Müstair belegte die 25-jährige Luzernerin mit gut vier Sekunden Rückstand auf die Schnellste Maja Dahlqvist aus Schweden den 3. Platz. Mehr zittern mussten Laurien van der Graaff (29.) und Alina Maier (30.), die sich gerade noch für die Viertelfinals qualifizierten.

Die Schwedinnen, die beim ersten Weltcupsieg Fähndrichs in Dresden gefehlt hatten, zeigten ihre Stärke mit den Rängen 1, 2 und 4 deutlich. Sie dürften im Kampf um das Podest wie erwartet die härtesten Konkurrentinnen der Schweizerin sein.

Seine stärkste Sprint-Qualifikation seit zwei Jahren zeigte Dario Cologna als Neunter. Die anspruchsvolle Strecke im heimischen Münstertal - mit einer fast eine Minute längeren Laufzeit als zum Beispiel in Dresden - liegt dem vierfachen Olympiasieger. Er war am selben Ort schon am Neujahrstag 2019 Achter der Qualifikation.

Neben Cologna zogen mit Jovian Hediger (15.), Janik Riebli (17.), Valerio Grond (24.), Roman Schaad (25.) und Erwan Käser (27.) fünf weitere Schweizer in die Viertelfinals ein. Schnellster war in Abwesenheit der Norweger der Italiener Federico Pellegrino, der schon die letzten zwei Sprints vor Weihnachten in Davos und Dresden gewonnen hatte.

Die K.o.-Läufe beginnen um 11.45 Uhr.