Langlauf Fähndrich/Van der Graaff triumphieren im Team-Sprint Nadine Fähndrich erlebt in Dresden das perfekte Wochenende. Nach dem Triumph vom Samstag im Sprint doppelt die Luzernerin mit dem Sieg im Team-Sprint zusammen mit Laurien van der Graaff nach. 20.12.2020, 13.40 Uhr

Die strahlenden Siegerinnen: Nadine Fähndrich (links) und Laurien van der Graaff. (Archivaufnahme) KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

(sda)

Das Duo feierte als erstes Schweizer Team einen Weltcupsieg in dieser Langlauf-Disziplin. Vergangene Saison hatten die beiden den Triumph noch hauchdünn verpasst. Im Januar waren sie auf derselben Strecke nur gerade um neun Hundertstel bezwungen worden. Fähndrich musste sich damals der Schwedin Linn Svahn um 9 Hundertstel geschlagen geben.

Diesmal drehte die Frau aus Eigenthal den Spiess um. Die 25-Jährige nahm die Schlussrunde mit ein paar Sekunden Rückstand auf die Top-Allrounderin Natalia Neprjajewa in Angriff, schaffte kurz vor der Zielgeraden den Anschluss und zog souverän an der Russin vorbei. Im Ziel betrug der Vorsprung drei Zehntel, die Sloweninnen mit Schlussläuferin Anamarija Lampic hatten etwas mehr als eine Sekunde Rückstand. Das zweite Schweizer Duo Lea Fischer/Alina Meier belegte mit 10 Sekunden Rückstand Platz 6.

Der Erfolg an der Elbe kam mit Ansage. Die Schweiz hatte in Abwesenheit von Schweden oder Norwegen am Samstag im Sprint mit dem Sieg von Fähndrich - ihrem ersten im Weltcup - und Platz 5 durch Van der Graaff die Ambitionen angemeldet. Ein flacher Parcours und die Skating-Technik entsprechen zudem den Vorzügen des Schweizer Duos.

Bei den Männern belegten Roman Schaad und Jovian Hediger den 5. Rang. Die ersten Mannschaften von Russland, Frankreich und Italien lagen ausser Reichweite. Die beiden Schweizer büssten rund 6 Sekunden auf dieses Trio ein und kämpften mit Frankreich II um Platz 4.