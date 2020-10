Favoritin Halep in Achtelfinals out Simona Halep scheidet am French Open in den Achtelfinals aus. Die topgesetzte Rumänin unterliegt der polnischen Teenagerin Iga Swiatek in 68 Minuten 1:6, 2:6. 04.10.2020, 12.28 Uhr

Simona Halep gerät gegen die Polin Iga Swiatek ins Grübeln Iga Swiatek wächst im Achtelfinal über sich hinaus

(sda)

Halep, die als Topfavoritin ins Turnier ging, war gegen die gross aufspielende Weltnummer 54 von A bis Z chancenlos. Der 19-jährigen Swiatek glückte bei ihrem bislang grössten Erfolg so gut wie alles. 30 gegenüber 12 Winner bei 20:15 unerzwungenden Fehlern standen nach 68 einseitigen Minuten zu Buche.

Für Halep war es die erste Niederlage seit dem Halbfinal am Australian Open in Melbourne. Danach hatte die Weltranglisten-Zweite 17 Partien in Serie gewonnen und die Titel in Dubai, Prag und zuletzt in Rom geholt. 2019 hatte die 29-jährige French-Open-Siegerin von 2018 in Paris gegen Swiatek im Achtelfinal noch 6:1, 6:0 gewonnen.