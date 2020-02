FC Basel gegen Eintracht Frankfurt oder Salzburg Der FC Basel wird in den Achtelfinals der Europa League auf Eintracht Frankfurt oder den österreichischen Meister Salzburg treffen. 28.02.2020, 13.30 Uhr

Trainer Marcel Koller will den Erfolg des FC Basel in der Europa League fortführen KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

(sda)

Das Hinspiel am Donnerstag, 12. März, wird der FCB auswärts bestreiten. Das Rückspiel im St. Jakob-Park steht für den 19. März im Programm.

Eintracht Frankfurt gegen Salzburg war zum Zeitpunkt der Auslosung in Nyon der einzige noch nicht zu Ende gespielte Sechzehntelfinal. Das Rückspiel in Salzburg findet wegen einer witterungsbedingten Verschiebung erst am Freitagabend um 18 Uhr statt.

Die Frankfurter unter dem YB-Meistertrainer Adi Hütter sind in einer komfortablen Ausgangslage, haben sie doch das Hinspiel zuhause 4:1 gewonnen. Eine weitere Verknüpfung mit der Schweiz hat Frankfurt über seine Mittelfeldspieler Djibril Sow und Gelson Fernandes, zwei Schweizer Internationale.

Von den Schweizer Klubs haben die Young Boys, der FC Zürich und zweimal die Grasshoppers im Europacup gegen Eintracht Frankfurt gespielt, dies zwischen den Jahren 1959 und 1989. Nur GC kam - einmal - weiter: in den UEFA-Cup-Viertelfinals der Saison 1977/78 nach einer 2:3-Niederlage in Frankfurt und einem 1:0-Sieg im Hardturm.

Europa League. Auslosung Achtelfinals: Sieger Eintracht Frankfurt/Salzburg - Basel. Basaksehir Istanbul - FC Kopenhagen. Olympiakos Piräus - Wolverhampton. Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen. Wolfsburg - Schachtar Donezk. Inter Mailand - Getafe. FC Sevilla - Roma. LASK Linz - Manchester United.

Spieldaten. Achtelfinals: Donnerstag, 12. und 19. März. - Viertelfinals: Donnerstag, 9. und 16. April. - Halbfinals: Donnerstag, 20. April und 7. Mai. - Final in Danzig: Mittwoch, 27. Mai.