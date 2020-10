FC Sion muss in Quarantäne Nach dem FC Basel muss mit dem FC Sion eine zweite Super-League-Mannschaft in Quarantäne. 21.10.2020, 19.07 Uhr

Fabio Grosso muss mit seiner Mannschaft in Quarantäne KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

(sda)

Das Team von Trainer Fabio Grosso muss bis zum Samstag, 31. Oktober, mit dem Training aussetzen und hat deshalb beantragt, dass die Super-League-Partien gegen Servette am Sonntag und in Luzern am 1. November verschoben werden.