FCZ kassiert in Überzahl den Ausgleich - Thun mit erstem Saisonsieg Der FC Zürich wartet auch nach der 4. Runde der Super League auf den ersten Saisonsieg. Gegen Xamax kassieren die in Überzahl spielenden Zürcher in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich.

Jubel bei Thuns Nikki Havenaar (links) - dem Torschützen zum 1:0 - und Nicola Sutter (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY) FCZ-Offensivspieler Marco Schönbächler bezwingt Xamax-Goalie Laurent Walthert (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI) Zürichs Denis Popvic (links) vor Xamax' Thibault Corbaz am Ball (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

(sda)

Mit nur einem Punkt aus drei Partien war dem FCZ der Saisonstart gründlich missglückt, dem Spiel gegen Tabellennachbar Xamax kam damit bereits wegweisende Bedeutung zu. Doch trotz zweimaliger Führung reichte es den Zürchern erneut nicht zum ersten Saisonsieg. Gaëtan Karlen gelang in der 94. Minute mittels Fallrückzieher der Ausgleich für die ebenfalls noch sieglosen Neuenburger, welche die letzten 25 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Das Team von Trainer Ludovic Magnin bleibt damit Tabellenletzter.

Luzern geriet bei der 0:2-Niederlage gegen Thun nach 33 Minuten in Rücklage. Nikki Havenaar, der in diesem Sommer von Wil zu den Berner Oberländern gestossen war, erzielte nach einem Konter seinen ersten Treffer in der Super League. Trotz klarer Leistungssteigerung kamen die Luzerner in der zweiten Halbzeit zu keinem Tor. Für die Entscheidung zugunsten der Thuner, die zu ihrem ersten Saisonsieg gelangten, sorgte Chris Kablan in der Nachspielzeit.

In der dritten Super-League-Partie vom Sonntag setzte sich Sion auswärts gegen Lugano mit 1:0 durch. Den Treffer des Nachmittags erzielte der brasilianische Stürmer Itaitinga.