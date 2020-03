Federer unterstützt Berset: «Müssen das unglaublich seriös nehmen» Roger Federer unterstützt Bundesrat Alain Bersets Bestreben, die Bevölkerung im Kampf gegen das Coronavirus zum richtigen Verhalten zu bewegen. «Wir müssen das unglaublich ernst nehmen.» 21.03.2020, 07.42 Uhr

Engagiert sich gegen das Coronavirus und ruft zum richtigen Verhalten auf: Roger Federer KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA

(sda)

Bundesrat Alain Bersets hatte am Freitag über Instagram eine Social-Media-Challenge im Kampf gegen das Coronavirus lanciert. «Wie können Sie helfen», fragte Berset. «Was können Sie machen? Sie können es weitersagen. Und zwar mit dem Hashtag #soschützenwiruns.» Dies schrieb er an Roger Federer, Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi und den Rapper Stress - mit der Aufforderung, die Challenge ebenfalls an drei Prominente weiterzureichen.

Federer reagierte prompt. In einem Video mit den verschneiten Bündner Bergen im Hintergrund warnte der derzeit verletzte Tennisstar eindringlich: «Wir müssen das seriös nehmen, unglaublich seriös. Wir müssen diesen Virus bekämpfen, und es ist momentan wichtiger denn je, dass wir uns alle gegenseitig helfen.» Er erinnerte an die wichtigen Verhaltensregeln. «Zwei Meter Abstand, keine Hände schütteln. Auch ich bleibe die jetzt die ganze Zeit zuhause. Wir wollen nicht am Ende in Quarantäne kommen, so dass wir gar nicht mehr raus können. Deshalb hoffe ich, dass das wirklich alle ernst nehmen.»

Dann gab Federer die Challenge an Skifahrerin Wendy Holdener, NHL-Star Roman Josi und DJ Bobo weiter.