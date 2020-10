Fidan Aliti kehrt in die Schweiz zurück - zum FCZ Der 27-jährige Verteidiger Fidan Aliti wechselt für die laufende Saison leihweise aus Kalmar in Schweden zum FC Zürich. Die Vereinbarung sieht eine Option für eine definitive Übernahme vor. 02.10.2020, 19.35 Uhr

Fidan Aliti, hier im Dress der kosovarischen Nationalmannschaft Keystone/EPA/VALDRIN XHEMAJ

(sda)

Der kosovarische Internationale wurde von Concordia Basel, dem FC Basel und den Old Boys ausgebildet. Ab der Saison 2013/14 kam er beim FC Luzern zu Einsätzen in der Super League. Später spielte Aliti für Klubs in Moldawien, Kroatien und Albanien. Seit Februar 2019 ist er bei FF Kalmar unter Vertrag.