Finnischer Torhüter für die ZSC Lions Die ZSC Lions nehmen für den Rest der Saison den 28-jährigen finnischen Goalie Joni Ortio unter Vertrag.

Lukas Flüeler im Tor der ZSC Lions bekommt Unterstützung (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

Ortio trainierte in den letzten Wochen bereits mit den Zürchern. Sportchef Sven Leuenberger hielt allerdings fest, dass Lukas Flüeler die Nummer 1 bleiben werde.

Joni Ortio spielte in der letzten Saison beim russischen Klub Podolsk in der KHL. Dabei brachte er es in mehr als 50 Spielen auf eine Fangquote von 92,2 Prozent.