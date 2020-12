Formel 1 Formel-1-Saison soll mit 23 Rennen stattfinden Der internationale Automobilverband FIA mit Präsident Jean Todt bestätigt an seiner Sitzung in Genf den für 2021 geplanten Kalender der Formel 1 mit der Rekordzahl von 23 Grands Prix. 17.12.2020, 10.03 Uhr

In der Formel 1 werden 2021 erstmals 23 Rennen durchgeführt, sofern die Coronavirus-Pandemie dies zulässt KEYSTONE/AP/Brynn Lennon

(sda)

Die Saison beginnt am 21. März in Melbourne, erstmals im Programm figuriert Saudi-Arabien, wo am 28. November in Jeddah gefahren werden soll. Das Saisonfinale geht am 5. Dezember in Abu Dhabi über die Bühne.

Noch offen ist der Austragungsort des vierten Saisonrennens am 25. April, da der Deal mit Vietnam geplatzt ist.