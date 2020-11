Französisches Rugby-Idol überraschend verstorben Christophe Dominici, einer der bekanntesten französischen Rugby-Spieler, ist am Mittwoch im Alter von 48 Jahren überraschend gestorben. 24.11.2020, 18.05 Uhr

Christophe Dominici spurtete in den Neunziger- und Nullerjahren immer wieder seinen grösseren Gegenspielern davon KEYSTONE/AP/SANG TAN

(sda)

Der 65-fache Nationalspieler war als relativ kleiner, trickreicher Flügelspieler in den Neunziger- und Nullerjahren ein Publikumsliebling.

1999 trug Dominici unter anderem mit einem Try entscheidend zum sensationellen Sieg der Franzosen im WM-Halbfinal gegen Neuseeland bei.

Dominici wurde am Mittwoch tot in einem Park in der Nähe von Paris aufgefunden.