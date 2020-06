Freuler und Atalanta starten mit Sieg Atalanta Bergamo mit Remo Freuler überzeugt beim ersten Auftritt in der Serie A nach der Corona-Krise. Das Team von Gian Piero Gasperini siegt in einem Nachtragsspiel gegen Sassuolo 4:1. 21.06.2020, 21.49 Uhr

Duvan Zapata schoss zwei Tore beim Sieg von Atalanta Bergamo KEYSTONE/AP/Gianluca Checchi

(sda)

Der Abwehrchef und frühere FCZ-Spieler Berat Djimsiti brachte den Gastgeber nach gut einer Viertelstunde im Anschluss an einen Corner in Führung. Bereits zur Pause war die Partie so gut wie entschieden, ehe Duvan Zapata noch einmal traf. Der Kolumbianer hat in 16 Serie-A-Einsätzen in dieser Saison 13 Tore erzielt.

Vor der Partie hatten sich die Spieler beider Teams auf dem Mittelkreis versammelt und eine Schweigeminute abgehalten. Die Stadt in der Lombardei war eines der Epizentren der Corona-Krise in Italien. Auch Trainer Gasperini hatte sich wie viele andere mit dem Virus infiziert.

Atalanta festigte mit dem Sieg Rang 4 in der Tabelle, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Der Vorsprung auf die AS Roma beträgt zwölf Runden vor Schluss sechs Punkte.

Telegramm und Rangliste

Atalanta Bergamo - Sassuolo 4:1 (3:0). - Tore: 16. Djimsiti 1:0. 31. Zapata 2:0. 37. Bourabia (Eigentor) 3:0. 66. Zapata 4:0. 92. Bourabia 4:1. - Bemerkung: Atalanta bis 70. mit Freuler.

Am Sonntag: Inter Mailand - Sampdoria Genua (21.45 Uhr). - Rangliste: 1. Juventus Turin 26/63 (50:24). 2. Lazio Rom 26/62 (60:23). 3. Inter Mailand 25/54 (49:24). 4. Atalanta Bergamo 26/51 (74:35). 5. AS Roma 26/45 (51:35). 6. Napoli 26/39 (41:36). 7. Hellas Verona 26/38 (31:27). 8. AC Milan 26/36 (28:34). 9. Parma 26/36 (33:32). 10. Bologna 26/34 (38:42). 11. Cagliari 26/32 (42:42). 12. Sassuolo 26/32 (42:43). 13. Fiorentina 26/30 (32:36). 14. Udinese 26/28 (21:37). 15. Torino 26/28 (29:46). 16. Sampdoria Genua 25/26 (28:44). 17. Genoa 26/25 (31:47). 18. Lecce 26/25 (34:56). 19. SPAL Ferrara 26/18 (20:44). 20. Brescia 26/16 (22:49).