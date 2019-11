Gianluca Gaudino zieht sich am Sonntag im Super-League-Spiel bei Servette eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk zu und fehlt den Young Boys mehrere Wochen.

Gaudino fehlt den Young Boys mehrere Wochen Gianluca Gaudino zieht sich am Sonntag im Super-League-Spiel bei Servette eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk zu und fehlt den Young Boys mehrere Wochen.

Gianluca Gaudino muss pausieren (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

(sda)

Der Schweizer Meister geht davon aus, dass der 23-jährige Mittelfeldspieler bis Ende Jahr nicht mehr eingesetzt werden kann.

Die Young Boys beklagen in der laufenden Saison grosses Verletzungspech: Am Sonntag fehlten in Genf bereits Sandro Lauper, Fabian Lustenberger, Vincent Sierro, Martins, Miralem Sulejmani und Guillaume Hoarau.