Gaudu gewinnt 11. Etappe - Roglic weiter Leader Der Franzose David Gaudu gewinnt die 11. Etappe der Vuelta. Der 24-Jährige vom Team Groupama-FDJ setzt sich nach 170 km bei der Bergankunft in La Farrapona im Sprint vor dem Spanier Marc Soler durch. 31.10.2020, 17.51 Uhr

Im letzten Jahr gewann David Gaudu eine Etappe der Tour de Romandie KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

An der Spitze des Gesamtklassements brachte die mit fünf Bergwertungen versehene Etappe in Asturien keinen Umsturz. Primoz Roglic, der das Leadertrikot am Freitag von Richard Carapaz übernommen hatte, erreichte das Ziel wie seine ärgsten Rivalen gut eine Minute nach Gaudu.

Vor dem zweiten Ruhetag folgt am Sonntag die Königsetappe der 75. Spanien-Rundfahrt. Das zwölfte von 18 Teilstücken ist zwar nur 109 km lang, aber mit über 3000 Höhenmetern gespickt. Der gefürchtete Schlussanstieg zur Alto de l'Angliru mit seinen bis zu 23 Prozent steilen Rampen könnte eine Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg herbeiführen.