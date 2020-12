Challenge League GC mit spätem Siegestor gegen Chiasso GC gewinnt ein weiteres Mal in der Nachspielzeit eines Meisterschaftsspiels Punkte. Doppeltorschütze Shkelqim Demhasaj trifft in der 93. Minute zum 2:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Chiasso. 15.12.2020, 22.11 Uhr

Demhasaj hatte die Zürcher mit einem Foulpenalty in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Den zeitweiligen Ausgleich kurz nach der Pause fing die Mannschaft der vielen Portugiesen ironischerweise durch ein Tor von Mickael Almeida ein, Chiassos einzigem Portugiesen.

Das erste Spiel nach der Absetzung von Trainer Stéphane Henchoz führte Neuchâtel Xamax nicht zum Erfolg zurück. Vielmehr fingen die Neuenburger mit dem 1:2 gegen Thun auf der Maladière die achte Niederlage am Stück ein. Weiterhin liegen sie nur gerade einen Punkt vor dem von Chiasso innegehaltenen Abstiegsplatz. Thuns 1:0 erzielte der erst 19-jährige Verteidiger Nicolas Wetz, der es auf diese Saison hin ins Kader der Mannschaft von Trainer Carlos Bernegger gebracht hat.

Der FC Aarau wahrte seinen Platz in der Spitzengruppe mit einem 3:1-Sieg in Kriens. Olivier Jäckle, der beim 0:1 gegen die Grasshoppers einen Penalty verschossen hatte, leitete diesmal mit einem Penalty zum 1:0 in der ersten Halbzeit den Aarauer Sieg ein. Der SC Kriens seinerseits darbt seit dem 5:2-Heimsieg gegen GC von Mitte Oktober. Seither haben die Luzerner aus neun Spielen nur noch vier Punkte durch vier Unentschieden geholt.

Telegramme und Rangliste

Kriens - Aarau 1:3 (0:1). - SR von Mandach. - Tore: 39. Jäckle (Foulpenalty) 0:1. 59. Stojilkovic 0:2. 63. Enzler (Eigentor) 1:2. 84. Misic 1:3.

Lausanne-Ouchy - Winterthur 1:1 (0:0). - SR Kanagasingam. - Tore: 53. Bamba 1:0. 84. Alves 1:1.

Neuchâtel Xamax - Thun 1:2 (0:1). - SR Jancevski. - Tore: 37. Wetz 0:1. 60. Hasler 0:2. 84. Morina 1:2.

Schaffhausen - Wil 1:0 (0:0). - SR Dudic. - Tor: 90. Pollero 1:0.

Grasshoppers - Chiasso 2:1 (1:0). - SR Turkes. - Tore: 37. Demhasaj (Foulpenalty) 1:0. 55. Almeida 1:1. 93. Demhasaj 2:1. - Bemerkungen: 28. Pfostenschuss von Demhasaj.

Rangliste: 1. Grasshoppers 14/29 (25:16). 2. Thun 14/25 (22:14). 3. Aarau 14/24 (28:23). 4. Winterthur 13/22 (23:14). 5. Stade Lausanne-Ouchy 13/21 (23:16). 6. Schaffhausen 13/20 (24:17). 7. Wil 13/13 (11:18). 8. Kriens 14/13 (17:23). 9. Neuchâtel Xamax FCS 13/9 (13:30). 10. Chiasso 13/8 (12:27).