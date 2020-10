GC schliesst dank Joker Schmid zu Lausanne-Ouchy auf Die Grasshoppers schliessen in der 6. Runde der Challenge League nach Punkten zum überraschenden Leader Stade Lausanne-Ouchy auf. Gegen Schaffhausen kommt GC dank Dominik Schmid zum späten 2:1-Sieg. 24.10.2020, 21.32 Uhr

Joker Dominik Schmid jubelt über sein spätes Tor für GC zum 2:1 KEYSTONE/ENNIO LEANZA

(sda)

Vor 2380 Zuschauern im Letzigrund war GC unmittelbar vor der Pause durch Nikola Gjorgjev in Führung gegangen. Rodrigo Pollero glich drei Minuten nach dem Wiederanpfiff für die Gäste mit seinem bereits sechsten Saisontor aus. Dem erneut auffälligen Liga-Topskorer gehörte damit die Hauptrolle am Samstagabend trotzdem nicht. Dominik Schmid, in der 69. Minute einwechselt, avancierte mit dem Tor zum 2:1 in der 89. Minute zum späten Matchwinner für GC.

Dank dem Sieg gegen Schaffhausen und dem torlosen Spiel zwischen Leader Stade Lausanne-Ouchy und Wil präsentiert sich die Lage an der Tabellenspitze für GC wieder attraktiver. Gefahr, am Sonntag bereits wieder auf den 3. Rang abzurutschen, läuft das Team von Joao Pereira vorerst nicht. Das Spiel vom Sonntag zwischen den im 3. Rang klassierten Winterthurern und dem punktlosen Schlusslicht Chiasso konnte aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden.

Telegramme und Rangliste:

Wil - Stade Lausanne-Ouchy 0:0. - 460 Zuschauer. - SR Staubli.

Aarau - Neuchâtel Xamax 3:1 (2:0). - 2093 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 10. Rrudhani 1:0. 28. Gashi (Foulpenalty) 2:0. 56. Gomes 2:1. 76. Gashi 3:1.

Grasshoppers - Schaffhausen 2:1 (1:0). - 2380 Zuschauer. - SR San. - Tore: 45. Gjorgjev 1:0. 48. Pollero 1:1. 89. Schmid 2:1.