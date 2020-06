Gelson Fernandes droht frühzeitiges Karriereende Die Karriere von Gelson Fernandes könnte früher als erwartet zu Ende gehen. 02.06.2020, 14.47 Uhr

Für Gelson Fernandes könnte die Karriere zu Ende sein KEYSTONE/DPA/UWE ANSPACH

(sda/dpa)

Der Schweizer Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt, der am Saisonende aufhört, zog sich am vergangenen Samstag gegen Wolfsburg eine Sehnenverletzung in der Wade zu und wird voraussichtlich vier Wochen fehlen. Die Saison in der Bundesliga endet am 27. Juni.

Vor seinem Engagement in Frankfurt spielte Fernandes nach seinem Wegzug vom FC Sion (2007) für Manchester City, Saint-Etienne, Chievo Verona, Leicester City, Udinese, Sporting Lissabon, nochmals für Sion, für Freiburg und bei Stade Rennes. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt er 67 Länderspiele.