Geoffrey Kamworor nach Unfall verletzt Halbmarathon-Weltrekordler und -Weltmeister Geoffrey Kamworor wird bei einem Trainingslauf in Kenia angefahren und verletzt in ein Spital gebracht. 28.06.2020, 12.22 Uhr

Geoffrey Kamworor, hier nach seinem Sieg am New-York-Marathon am 3. November 2019 KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

(sda)

Der Kenianer erlitt ein angebrochenes Schienbein sowie Blessuren am Kopf und an den Knien. Er wurde am rechten Bein operiert, sollte jedoch schon bald wieder entlassen werden. Wie kenianische Medien berichten, wurde der 27-jährige New-York-Marathonsieger von 2019 von einem angeblich zu schnell fahrenden Motorrad von hinten angefahren. «Ich war nur noch einen Kilometer von meinem Haus entfernt, als der Motorradfahrer mich anfuhr», sagte Geoffrey Kamworor gegenüber der Zeitung «Daily Nation».

Ob er rechtzeitig für einen Start bei den Halbmarathon-Weltmeisterschaften am 17. Oktober in Gdynia in Polen wieder fit ist, steht noch nicht fest. Geoffrey Kamworor wurde schon im November 2016 in einen Autounfall in Kenia verwickelt. Damals kugelte er sich die Schulter aus. Rund vier Monate später wurde er Weltmeister im Cross.