Gewalt bei Fanmarsch von Serben in Bern - Warnschüsse der Polizei Gewalt hat am Mittwochabend den Fanmarsch von Serben in Bern überschattet. Auf dem Weg von der Innenstadt zum Stadion kam es zu mehreren Zwischenfällen.

(sda)

Im Bereich der Drogenanlaufstelle Hodlerstrasse vor der Lorrainebrücke wurden mehrere Personen tätlich angegriffen, wie die Kantonspolizei Bern auf Twitter mitteilte. Ein Polizist gab mehrere Warnschüsse ab. Darauf habe sich die Situation beruhigt, berichtete die Polizei und Augenzeugen. Die Hintergründe sind unklar.

Kurze Zeit später verletzte sich eine Person auf der Lorrainebrücke. Die Ambulanz wurde aufgeboten. Ermittlungen zu dem Vorfall seien im Gang, teilte die Polizei mit.

Im Lorrainequartier warfen serbische Fans mehrere volle Bierdosen gegen eine gute besetzte Gartenbeiz. Offenbar störten sich homophobe Fans an einer LGBT-Fahne am Haus, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Über Verletzte lagen am Abend keine Informationen vor.

Der Fanmarsch mit etwa tausend Fans von Roter Stern Belgrad endete kurz vor 19 Uhr beim Stade de Suisse im Nordquartier. Danach strömten die Fans ins Stadion, das restlos ausverkauft war.

Die Berner Young Boys und Roter Stern Belgrad kämpfen diese und nächste Woche um den Einzug in die Gruppenphase der Fussball-Champions League. Das Hinspiel war an diesem Mittwochabend in Bern angesetzt, das Rückspiel folgt nächsten Dienstag in Belgrad.