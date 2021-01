Ski alpin Gisin Dritte nach dem 1. Lauf - Vlhova in Führung Nach dem Sieg in Semmering mischt Michelle Gisin auch im ersten Slalom des neuen Jahres vorne mit. Die Engelbergerin liegt nach dem 1. Lauf auf Platz 3 hinter Petra Vlhova und Katharina Liensberger. 03.01.2021, 13.24 Uhr

Wendy Holdener greift am Nachmittag mit beträchtlichem Rückstand vom 5. Platz aus an Michelle Gisin gelingt auch in Zagreb ein guter Lauf Petra Vlhova unterwegs zur Laufbestzeit