Gisin nur von Vlhova geschlagen Petra Vlhova gewinnt auch den zweiten Weltcup-Slalom in Levi. Die Slowakin triumphiert 31 Hundertstel vor Michelle Gisin, die nach dem ersten Lauf zeitgleich vorne gelegen ist. 22.11.2020, 11.20 Uhr

Zwei Rentiere für Petra Vlhova: Die Slowakin ergattert sich in Lappland beide Siegertrophäen Auch Wendy Holdener ist bei den Schnellsten Michelle Gisin gelingt ein starker erster Lauf - am Ende resultierte der zweite Podestplatz im Slalom

(sda)

Für Vlhova ist es der fünfte Sieg in Folge im Slalom, für Gisin der zweite Podestplatz in dieser Disziplin und der zehnte insgesamt. Das bisherige Bestergebnis der Obwaldnerin im Slalom war der 3. Platz vor einem Jahr in Lienz.

Im 3. Rang reihte sich wie am Samstag die Österreicherin Katharina Liensberger ein. Wendy Holdener musste sich zum zweiten Mal mit Platz 4 zufrieden geben, obwohl sie sich wieder einmal vor Mikaela Shiffrin (5.) klassierte. Das Quintett hatte schon am Vortag die ersten fünf Ränge belegt.

Weitere Schweizerinnen schafften es nicht die Top 30. Mélanie Meillard, die tags zuvor mit Startnummer 32 auf Platz 9 gefahren ist, rutschte am Morgen eingangs des Steilhangs auf dem Innenski weg und schied aus, Camille Rast verpasste die Qualifikation für den zweiten Lauf als 35. um 26 Hundertstel.