Gladbach nimmt Penalty-Geschenk zum 1:1 an Mönchengladbach und Wolfsburg erleben in der Europa League aufwühlende Nachspielzeiten. Während Gladbach einen Punkt gewinnt, lassen die Wolfsburger zwei Punkte liegen.

Zweikampf im strömenden Regen von Rom: Romas Gianluca Mancini (links) gegen Gladbachs Ramy Bensebaini (Bild: KEYSTONE/AP/ALESSANDRA TARANTINO)

(sda)

Borussia Mönchengladbach kam bei der AS Roma in der 95. Minute dank einem ungerechtfertigten Penalty zum 1:1, Wolfsburg dagegen gab in Gent eine 2:1-Führung aus der Hand.

Dank einem späten und glückhaften Penalty wahrte sich Borussia Mönchengladbach mit den Schweizern Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo im Auswärtsspiel gegen die AS Roma die Chancen, in der Europa League in die Sechzehntelfinals vorzustossen. Nach dem 1:1 gegen die Italiener bleibt der Bundesliga-Leader allerdings Letzter der Gruppe J.

In der 95. Minute flog der Ball nach einem Gladbacher Freistoss an das Gesicht des Roma-Verteidigers Chris Smalling. Der schottische Schiedsrichter Collum wollte den Ball allerdings an der Hand des Engländers gesehen haben und pfiff Penalty. Lars Stindl nutzte die Chance zum späten Ausgleich für die Deutschen.

Das Resultat war am Ende nicht unverdient, weil die Gladbacher im strömenden Regen und im Duell zweier personell arg geschwächter Teams zumindest in der ersten halben Stunde das bessere Team gewesen waren. Nachdem die Römer in der 32. Minute durch Jungstar Nicolo Zaniolo in Führung gegangen waren, zeigte der Bundesligist allerdings kaum eine Reaktion.

So glückhaft Gladbach auswärts einen Punkt holte, so sehr musste sich der andere Bundesligist Wolfsburg über sein Unentschieden ärgern. Das Team mit den Schweizern Renato Steffen und Kevin Mbabu (nach der Pause) verspielte in Gent eine frühe 2:0-Führung. Der Ukrainer Roman Jaremtschuk traf für die Belgier zweimal; das 2:2 fiel in der 94. Minute.

Telegramme, Resultate, Ranglisten

Gruppe G:

FC Porto - Glasgow Rangers 1:1 (1:1). - Tore: 36. Diaz 1:0. 44. Morelos 1:1.

Young Boys - Feyenoord Rotterdam 2:0 (2:0).

Gruppe H:

ZSKA Moskau - Ferencvaros Budapest 0:1 (0:0). Ludogorez Rasgrad - Espanyol Barcelona 0:1 (0:1).

Rangliste: 1. Espanyol Barcelona 3/7 (4:1). 2. Ludogorez Rasgrad 3/6 (8:2). 3. Ferencvaros Budapest 3/4 (2:4). 4. ZSKA Moskau 3/0 (1:8).

Gruppe I:

Gent - Wolfsburg 2:2 (1:2). - 18'000 Zuschauer. - Tore: 3. Weghorst 0:1. 24. João Victor 0:2. 41. Jaremtschuk 1:2. 94. Jaremtschuk 2:2. - Bemerkung: Wolfsburg mit Steffen (bis 79.) und Mbabu (ab 46.), ohne Mehmedi (verletzt).

Saint-Etienne - Oleksandrija 1:1 (1:1).

Rangliste: 1. Wolfsburg 3/5 (6:4). 2. Gent 3/5 (6:5). 3. Oleksandrija 3/2 (3:5). 4. Saint-Etienne 3/2 (4:5).

Gruppe J:

AS Roma - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0). - 29'037 Zuschauer. - Tore: 32. Zaniolo 1:0. 95. Stindl (Handspenalty) 1:1. - Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo (bis 77.).

Basaksehir Istanbul - Wolfsberg 1:0 (0:0).

Rangliste: 1. AS Roma 3/5 (6:2). 2. Basaksehir Istanbul 3/4 (2:5). 3. Wolfsberg 3/4 (5:2). 4. Borussia Mönchengladbach 3/2 (2:6).

Gruppe K:

Besiktas Istanbul - Braga 1:2 (0:1). Slovan Bratislava - Wolverhampton 1:2 (1:0).

Rangliste: 1. Braga 3/7 (5:3). 2. Wolverhampton 3/6 (3:2). 3. Slovan Bratislava 3/4 (7:6). 4. Besiktas Istanbul 3/0 (3:7).

Gruppe L:

Partizan Belgrad - Manchester United 0:1 (0:1). - Tor: 43. Martial (Foulpenalty) 0:1.

Alkmaar - Astana 6:0 (2:0).

Rangliste: 1. Manchester United 3/7 (2:0). 2. Alkmaar 3/5 (8:2). 3. Partizan Belgrad 3/4 (4:4). 4. Astana 3/0 (1:9).