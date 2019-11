Gladbacher machen das bittere 0:4 vergessen Im ersten Gruppenspiel der Europa League lässt sich Borussia Mönchengladbach vom Kärntner Team Wolfsberg mit 0:4 blamieren. Auswärts nun hält sich Gladbach mit einem 1:0 schadlos. 28.11.2019, 21.23 Uhr

Stefan Lainer (links) und Torschütze Lars Stindl feiern Gladbachs einziges Tor KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

(sda)

Nach einer Stunde erzielte Lars Stindl auf einen Querpass des Schweden Oscar Wendt das einzige Tor, dank dem die Gladbacher nunmehr erstmals die Tabellenspitze übernommen haben. Mönchengladbach musste ohne den verletzten Verteidiger Nico Elvedi antreten, und Breel Embolo wurde nach 73 Minuten für Stindl eingewechselt, sodass vom Schweizer Quartett und Yann Sommer und Denis Zakaria in der Startformation standen. Beide absolvierten die ganze Partie.

Der VfL Wolfsburg schaffte den Einzug in die Sechzehntelfinals vorzeitig mit einem 1:0-Sieg beim aufstrebenden ukrainischen Verein Oleksandrija Goalgetter Wout Weghorst traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem Penalty. Ausgeschieden ist in dieser Gruppe Saint-Etienne - ohne einen einzigen Sieg bislang. Die Franzosen verloren in der 1. Runde in Gent und remisierten danach viermal in Serie.

Telegramme und Ranglisten

Gruppe C:

Trabzonspor - Getafe 0:1 (0:0). - SR Treimanis (LAT). - Tor: 50. Mata 0:1.

Rangliste: 1. Basel 5/10 (10:4). 2. Getafe 5/9 (5:4). 3. FK Krasnodar 5/9 (7:7). 4. Trabzonspor 5/1 (2:9).

Gruppe G:

Feyenoord Rotterdam - Glasgow Rangers 2:2 (1:0). - SR Skomina (SVK). - Tore: 33. Toornstra 1:0. 53. Morelos 1:1. 65. Morelos 1:2. 68. Sinisterra 2:2.

Young Boys - Porto 1:2 (1:0)

Rangliste: 1. Glasgow Rangers 5/8 (7:5). 2. FC Porto 5/7 (5:7). 3. Young Boys 5/7 (7:6). 4. Feyenoord Rotterdam 5/5 (5:6).

Gruppe H:

ZSKA Moskau - Ludogorez Rasgrad 1:1 (0:0). Ferencvaros Budapest - Espanyol Barcelona 2:2 (1:1).

Rangliste: 1. Espanyol Barcelona 5/11 (12:3). 2. Ludogorez Rasgrad 5/7 (9:9). 3. Ferencvaros Budapest 5/6 (4:6). 4. ZSKA Moskau 5/2 (2:9).

Gruppe I:

Oleksandrija - Wolfsburg 0:1 (0:1). - SR Schüttengruber (AUT). - Tor: 45. Weghorst (Foulpenalty) 0:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 79.), Steffen (ab 61.) und Mbabu (ab 91.).

Saint-Etienne - Gent 0:0.

Rangliste: 1. Gent 5/9 (9:6). 2. Wolfsburg 5/8 (8:7). 3. Saint-Etienne 5/4 (6:7). 4. Oleksandrija 5/3 (5:8).

Gruppe J:

Wolfsberg - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0). - SR Gözübüyük (TUR). - Tor: 60. Stindl 0:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Zakaria und Embolo (ab 74.), ohne Elvedi (verletzt).

Basaksehir Istanbul - AS Roma 0:3 (0:3)

Rangliste: 1. Borussia Mönchengladbach 5/8 (5:7). 2. AS Roma 5/8 (10:4). 3. Basaksehir Istanbul 5/7 (5:8). 4. Wolfsberg 5/4 (5:6).

Gruppe K:

Besiktas Istanbul - Slovan Bratislava 2:1 (0:1). Braga - Wolverhampton 3:3 (1:3).

Rangliste: 1. Braga 5/11 (11:7). 2. Wolverhampton 5/10 (7:5). 3. Slovan Bratislava 5/4 (8:9). 4. Besiktas Istanbul 5/3 (6:11).

Gruppe L:

Astana - Manchester United 2:1 (0:1). - SR Rumsas (LTU). - Tore: 10. Lingard 0:1. 55. Schomko 1:1. 62. Bernard (Eigentor) 2:1.

Alkmaar - Partizan Belgrad 2:2 (0:2).

Rangliste: 1. Manchester United 5/10 (6:2). 2. Alkmaar 5/9 (15:4). 3. Partizan Belgrad 5/5 (6:9). 4. Astana 5/3 (3:15).