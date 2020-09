Golubic verliert ein Spiel, das sie nicht verlieren darf

Viktorija Golubic scheitert zum vierten Mal am US Open in New York in der 1. Runde. Die Zürcherin verliert nach einer 6:1, 4:1-Führung gegen die Weissrussin Vera Lapko 6:1, 6:7 (2:7), 2:6.

01.09.2020, 02.31 Uhr