Viktorija Golubic scheidet am WTA-Turnier im chinesischen Nanchang in den Viertelfinals aus. Die Zürcherin unterliegt der aufstrebenden Kasachin Jelena Rybakina (WTA 69) knapp mit 4:6, 6:3, 5:7.

Viktorija Golubic scheidet am WTA-Turnier im chinesischen Nanchang in den Viertelfinals aus. Die Zürcherin unterliegt der aufstrebenden Kasachin Jelena Rybakina (WTA 69) knapp mit 4:6, 6:3, 5:7.

Golubic verpasst Halbfinal von Nanchang knapp Viktorija Golubic scheidet am WTA-Turnier im chinesischen Nanchang in den Viertelfinals aus. Die Zürcherin unterliegt der aufstrebenden Kasachin Jelena Rybakina (WTA 69) knapp mit 4:6, 6:3, 5:7.

Viktorija Golubic wehrt sich nach Kräften. (Bild: KEYSTONE/FR171676 AP/MICHAEL OWENS)

(sda)

Gegen die 20-jährige ehemalige Topspielerin bei den Juniorinnen und Gewinnerin des diesjährigen WTA-Turniers von Bukarest befand sich Golubic anfangs in Rücklage. Nach dem ersten Satz begann aber auch Rybakina beim Service zu schwächeln und erspielte sich Golubic im entscheidenden Durchgang eine 5:3-Führung, die sie aber nicht nutzen konnte. Letztlich nahmen sich die beiden den Aufschlag öfter ab, als dass sie ihn durchbrachten. Den Halbfinal-Einzug sicherte sich Rybakina nach 2:21 Stunden mit einem Netzroller.

Der Sieg am Turnier der 125k Series in Indian Wells Anfang März bleibt damit Golubics Glanzpunkt in diesem Jahr. Zwar verläuft die Saison besser als die letzte, mehr als zwei Spiele gewann die 26-jährige Weltnummer 76 bislang aber an keinem höherklassigen Turnier.