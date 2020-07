Grasshoppers nach früher 3:0-Führung gerupft Die Grasshoppers sehen in Kriens früh wie die Sieger aus. Sie führen in diesem Challenge-League-Spiel der 34. Runde nach einer guten Viertelstunde 3:0. Zuletzt heisst es jedoch 4:4. 24.07.2020, 20.13 Uhr

Trainer Zoltan Kadar konnte sich an seinen Hoppers in Kriens nicht nur freuen KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

(sda)

Rechnet man den fulminanten Finish aus dem jüngsten Heimspiel gegen Schaffhausen (5:3-Sieg nach 1:3-Rückstand) dazu, haben die Hoppers in 39 Minuten sieben Tore erzielt.

Aber die Mannschaft von Trainer Zoltan Kadar ist nicht immer derart unwiderstehlich. Man sieht es an den ersten rund 50 Minuten des Spiels gegen Schaffhausen und daran, wie der Match in Kriens nach der vermeintlich entscheidenden 3:0-Führung weiterging. Die Luzerner benötigten später in der ersten Halbzeit nur sechs Minuten, um mit einem perfiden Weitschuss ihre Goalgetters Asumah Abubakar und einem Kopfball aus kurzer Distanz von Igor Tadic auf 2:3 heranzukommen. Es folgte ein Schlagabtausch, der - unter anderem nach je einem verwerteten Foulpenalty - in das 4:4 mündete.

Betrachtet man die Bilanzen in den englischen Wochen nach der Wiederaufnahme der Meisterschaft, sind die Hoppers auch nach dem Punktverlust in Kriens das klar beste Team im Unterhaus. Einzig in Lausanne verloren sie - durch ein Tor in der Nachspielzeit. Es war das Tor, das den Zürchern praktisch alle Chancen auf den direkten Wiederaufstieg vereitelte.

Telegramme und Rangliste

Kriens - Grasshoppers 4:4 (2:3). - 500 Zuschauer. - SR Wolfensberger. - Tore: 6. Ben Khalifa 0:1. 14. Ben Khalifa 0:2. 16. Fehr 0:3. 31. Abubakar 1:3. 37. Tadic 2:3. 59. Tadic (Foulpenalty). 73. Chagas (Foulpenalty) 3:4. 73. Berisha 4:4. - Bemerkungen: 67. Schuss von Chagas (Grasshoppers) an die Unterkante der Latte.

Schaffhausen - Stade Lausanne-Ouchy 2:2 (0:0). - 440 Zuschauer. SR Jancevski. - Tore: 52. Müller 1:0. 65. Maletic (Foulpenalty) 1:1. 67. Abdullah 1:2. 92. Taipi (Foulpenalty) 2:2.

Rangliste: 1. Lausanne-Sport 33/67 (74:31). 2. Grasshoppers 33/60 (65:41). 3. Vaduz 33/58 (72:49). 4. Kriens 34/51 (56:54). 5. Winterthur 33/46 (44:57). 6. Wil 32/42 (50:52). 7. Stade Lausanne-Ouchy 34/42 (46:57). 8. Aarau 33/37 (58:73). 9. Schaffhausen 34/32 (31:55). 10. Chiasso 33/19 (39:66).