Grünes Licht für Cup-Halbfinal Bayern - Frankfurt Nach dem Neustart in der Bundesliga steht auch dem Halbfinal im deutschen Cup zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt aus politischer Sicht nichts mehr im Weg. 19.05.2020, 15.07 Uhr

Bayern München spielt den Cup-Halbfinal gegen Eintracht Frankfurt am 9. oder 10. Juni KEYSTONE/DPA/PETER KNEFFEL

(sda/dpa)

Das Kabinett von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beschloss an einer Sitzung am Dienstag, die Austragung der Partie am 9. oder 10. Juni in München zu erlauben.

Für den zweiten Halbfinal, in dem sich Regionalligist Saarbrücken und Bayer Leverkusen gegenüberstehen und der ebenfalls am 9. oder 10. Juni vorgesehen ist, ist der Termin noch nicht bestätigt worden.

Der ursprünglich für den 23. Mai geplante Final in Berlin ist auf den 4. Juli angesetzt.