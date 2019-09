Nach den Austragungen in Arosa (2015 bis 2017) und Luzern (2018) findet das Heimturnier des Schweizer Nationalteams im Dezember dieses Jahr in Visp statt.

Nach den Austragungen in Arosa (2015 bis 2017) und Luzern (2018) findet das Heimturnier des Schweizer Nationalteams im Dezember dieses Jahr in Visp statt.

Heimturnier im Dezember in Visp Nach den Austragungen in Arosa (2015 bis 2017) und Luzern (2018) findet das Heimturnier des Schweizer Nationalteams im Dezember dieses Jahr in Visp statt.

Nationalcoach Patrick Fischer wird in der Heim-WM-Saison mit seinem Team ein Heim-Vorbereitungsturnier in Visp bestreiten (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda)

In der neuen, erst in der letzten Woche eröffneten Halle des Swiss-League-Klubs spielt die Auswahl von Trainer Patrick Fischer am 12. und 13. Dezember gegen Norwegen, die Slowakei und eine B-Auswahl Russlands um den Turniersieg.

Ansonsten erfährt das Programm des Nationalteams im Vergleich zum letzten Jahr keine Veränderungen, wie Lars Weibel, der neue Direktor der Nationalteams, an der Saison-Medienkonferenz von Swiss Ice Hockey in Bern verkündete. Während des ersten Zusammenzugs bestreitet die Schweiz in Krefeld traditionsgemäss den Deutschland Cup (4. bis 10. November) gegen den Gastgeber, die Slowakei und Russland. Zwischen dem 3. und 6. Februar spielt die Schweiz mit einer «Prospect Auswahl» zweimal gegen Deutschland - dann vor eigenem Publikum. Der Ort ist noch nicht festgelegt.

In der unmittelbaren Vorbereitung auf die Heim-WM in Zürich (8. bis 24. Mai) trifft die Schweiz je zweimal auf Russland, Italien und Lettland. Die Details und die Spielorte sind noch nicht bekannt. Abgesagt sind die für die WM-Promotion wichtigen Duelle gegen Frankreich. Die Franzosen sind im Mai an der WM in der Slowakei in die B-Gruppe abgestiegen.