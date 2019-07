Hirschers Entscheid über Rücktritt weiter offen Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher zögert den Entscheid über die Fortsetzung seiner Karriere weiter hinaus.

Hamstert Marcel Hirscher weiter Pokale und Medaillen: Der österreichische Ski-Superstar hat noch nicht über seine sportliche Zukunft entschieden (Bild: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

(sda/dpa)

Er habe noch keinen Entschluss gefasst, hiess es in einer vom österreichischen Alpin-Team verbreiteten Mitteilung des 30-Jährigen. «Wie sich jeder von euch vorstellen kann, ist der Entscheid über meine Zukunft keine leichte für mich», hiess es in der Erklärung des Salzburgers. Schon seit längerem wird darüber spekuliert, dass Hirscher seine Laufbahn beenden will. Mehrfach hatte er sich genervt über den Wirbel um seine Person geäussert.

Hirscher gewann in der vergangenen Saison zum achten Mal in Folge den Gesamtweltcup, bei den Weltmeisterschaften in Are holte er Gold im Slalom. Insgesamt sicherte er sich in seiner Karriere sieben Mal WM-Gold, holte zwei Olympiasiege und jeweils sechs kleine Kristallkugeln für die Slalom- und die Riesenslalom-Wertungen.

Bei Weltcuprennen stand Hirscher insgesamt 67 Mal ganz oben auf dem Treppchen - nur der Schwede Ingemar Stenmark (86 Weltcupsiege) war bei den Männern noch erfolgreicher als er.