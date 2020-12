Deutschland Hoffenheim beendet gegen Augsburg seine Liga-Misere Hoffenheim findet in der Bundesliga nach mehr als zweimonatiger Durststrecke zum Siegen zurück. Der Europa-League-Teilnehmer gewinnt das Montagsspiel der 10. Runde gegen Augsburg zuhause 3:1. 07.12.2020, 22.32 Uhr

Doppeltorschütze Florian Grillitsch ist Hoffenheims Matchwinner Ruben Vargas (rechts) im Zweikampf mit Hoffenheims Stefan Posch

(sda)

Mittelfeldspieler Florian Grillitsch erzielte das 1:0 und 2:1 für die Sinsheimer, die in den letzten Wochen durch eine Vielzahl an Corona-Fällen geschwächt waren und sieben Liga-Partien in Folge sieglos blieben.

Bei Augsburg spielte Ruben Vargas durch. Der Schweizer Internationale gehörte zu den Aktivposten im Spiel der Gäste, agierte aber in Tornähe glücklos.

Kurztelegramm und Rangliste:

Hoffenheim - Augsburg 3:1 (1:1). - Tore: 17. Grillitsch 1:0. 31. Caligiuri 1:1. 46. Grillitsch 2:1. 50. Bebou 3:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas.

Rangliste: 1. Bayern München 10/23 (34:16). 2. Bayer Leverkusen 10/22 (19:9). 3. RB Leipzig 10/21 (21:9). 4. Borussia Dortmund 10/19 (22:10). 5. Wolfsburg 10/18 (16:10). 6. Union Berlin 10/16 (22:14). 7. Borussia Mönchengladbach 10/16 (19:16). 8. VfB Stuttgart 10/14 (19:16). 9. Eintracht Frankfurt 10/13 (15:17). 10. Hoffenheim 10/12 (18:17). 11. Augsburg 10/12 (12:15). 12. Hertha Berlin 10/11 (18:19). 13. Werder Bremen 10/11 (14:17). 14. SC Freiburg 10/8 (12:22). 15. 1. FC Köln 10/7 (12:17). 16. Arminia Bielefeld 10/7 (8:20). 17. Mainz 05 10/5 (12:24). 18. Schalke 04 10/3 (6:31).