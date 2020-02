Holdener in Kranjska Gora wieder auf Podest: Zweite hinter Vlhova Der Sieg im Slalom von Kranjska Gora geht an Petra Vlhova. Die 24-jährige Slowakin holt sich den 14. Weltcupsieg, den achten in einem Spezialslalom, mit 24 Hundertsteln Vorsprung vor Wendy Holdener. 16.02.2020, 11.10 Uhr

Wendy Holdener mit Startnummer 1 unterwegs im ersten Lauf des Slaloms von Kranjska Gora KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta

(sda)

Für Holdener, die tags zuvor im Riesenslalom Dritte geworden war, war es der zweite Podestplatz im Slalom in diesem Winter. Ende November in Levi hatte die Schwyzerin ebenfalls den 2. Platz belegt, damals hinter Mikaela Shiffrin. Die um ihren verstorbenen Vater trauernde Amerikanerin war in Slowenien nicht am Start. Dritte wurde in Kranjska Gora die Österreicherin Katharina Truppe (0,89 Sekunden zurück).

Michelle Gisin erreichte im sechsten Slalom des Winters den fünften Top-10-Platz. Die neuntklassierte Engelbergerin büsste zweieinhalb Sekunden auf die Siegerin ein. Punkte gab es in Kranjska Gora auch für Elena Stoffel. Die 23-jährige Walliserin belegte 15. Rang, womit sie im Weltcup ihr zweitbestes Ergebnis erreichte.

Out auf dem Weg zum Premierensieg

Anna Swenn Larsson war im Slalom von Kranjska Gora der grosse Pechvogel des Tages. Die 28-jährige Schwedin, die schon zur Halbzeit deutlich führte, war auf dem Weg zu ihrem ersten Weltcupsieg, ehe sie kurz vor dem Ziel ausschied. Bei der letzten Zwischenzeit lag Swenn Larsson noch um 1,17 Sekunden vor der letztlich siegreichen Vlhova.

Für die kommenden Rennen disloziert der Frauen-Weltcup von Slowenien in die Schweiz. In Crans-Montana stehen am Freitag und Samstag je eine Abfahrt sowie am Sonntag eine Kombination im Programm.