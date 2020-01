Ibrahimovic braucht Nervenkitzel mehr als Geld Zlatan Ibrahimovic ist nicht des Geldes wegen nach Europa zurückgekehrt. Der schwedische Routinier nennt psychologische Gründe für sein Engagement bei der AC Milan. 03.01.2020, 12.20 Uhr

«Ich habe ein Angebot gesucht, dass mir das Adrenalin ansteigen lässt», sagte Ibrahimovic bei seiner Vorstellung am Freitag in Mailand. «In diesem Alter spielst du nicht für Geld.» Er habe mit 38 Jahren mehr Angebote erhalten als mit 28. Mittlerweile sei er noch «gemeiner» als früher und erwarte von seinen Teamkollegen, dass sie so hart arbeiteten wie er, sagte der extrovertierte Schwede.

Der ehemalige schwedische Internationale hatte bereits von 2010 bis 2012 in Mailand gespielt und mit den Rossoneri einen seiner vier italienischen Meistertitel gewonnen. Zuletzt stand der Stürmer bei Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer (MLS) unter Vertrag. Bei Milan unterschrieb er einen Vertrag über sechs Monate bis zum Saisonende mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Der ehemalige Klub von Italiens Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi versucht seit Jahren vergeblich, an seine grossen Erfolgszeiten anzuknüpfen. Derzeit stehen die Mailänder nur auf Platz elf der Serie A.

Auch Ibrahimovic räumte ein, dass der Klub bessere Zeiten gesehen habe. «Die Mannschaft ist vielleicht nicht mehr das, was sie einmal war», sagte er. Aber er glaubt an die Wende. «Ich bin immer optimistisch und ich gebe bei allem, was ich mache, 200 Prozent», sagte er. «Wenn ich auf dem Feld stehe und keine Ergebnisse liefere, bringe ich nichts. Dann ist es besser, wenn ein anderer spielt.»