Innenminister Seehofer unterstützt Bundesliga-Neustart Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigt sich offen für einen Wiederbeginn der Fussball-Bundesliga im Mai, fordert aber zugleich strenge Auflagen wegen der Coronavirus-Pandemie. 03.05.2020, 08.42 Uhr

Bundesinnenminister Horst Seehofer will, dass der Fussball bald wieder rollt KEYSTONE/AP/Themba Hadebe

(sda/dpa)

«Ich finde den Zeitplan der DFL plausibel und unterstütze einen Neustart im Mai», sagte Seehofer, der zugleich Sportminister ist, der «Bild am Sonntag». «Für mich ist aber auch klar, dass es keine Privilegien für die Fussball-Bundesliga geben kann.»

Grundbedingung sei, dass es durch ein höheres Testaufkommen im Sport an keiner Stelle zu Engpässen im öffentlichen Gesundheitswesen komme, betonte Seehofer. Im Falle eines positiven Tests verlangt er strikte Auflagen: «Wenn es einen Corona-Fall in einer Mannschaft oder bei der Mannschaftsbetreuung gibt, dann müssen der gesamte Klub und gegebenenfalls auch die Mannschaft, gegen die man zuletzt gespielt hat, zwei Wochen lang in Quarantäne.» Laut DFL-Konzept ist zu Partien und zum Training nur zugelassen, wer zweimal nacheinander negativ getestet wurde.

Es gebe Risiken für den Spielplan und die Tabelle, so Seehofer. «Ich bin aber dafür, dass wir einen Versuch wagen, um das Spielgeschehen wieder zu ermöglichen.» Die DFL hofft, am 6. Mai bei der nächsten Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten die Erlaubnis für Partien ohne Publikum zu erhalten. Die Vereine haben bereits damit begonnen, die Spieler und Betreuer der 36 Erst- und Zweitligisten zu testen - beim 1. FC Köln gab es drei positive Fälle.