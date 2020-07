Inter strauchelt gegen Bologna Inter Mailand muss seine leisen Ambitionen im Titelrennen der Serie A wohl endgültig begraben. Die Norditaliener verlieren in der 30. Runde zuhause gegen Bologna 1:2. 05.07.2020, 19.40 Uhr

Inter-Coach Antonio Conte verbiegt sich an der Seitenlinie vergebens: Sein Team verliert das Spiel und damit auch die letzte Chance auf den Meistertitel KEYSTONE/EPA/ROBERTO BREGANI

(sda)

Romelu Lukaku schoss Inter in der 22. Minute in Führung. Als das Heimteam in der zweiten Halbzeit nach einer Roten Karte gegen Bolognas Roberto Soriano während 20 Minuten in Überzahl spielte, vergab Lautaro Martinez vom Penaltypunkt das 2:0 und glich Bologna aus. Zehn Minuten vor Schluss kassierte Inter einen zweiten Treffer. Wegen einer Gelb-Roten Karte gegen Alessandro Bastoni spielte zu diesem Zeitpunkt auch Inter zu zehnt.

Nach der überraschenden Niederlage liegen die Norditaliener nun als Dritte elf Punkte hinter Leader Juventus.

Telegramm und Rangliste:

Rangliste: 1. Juventus Turin 30/75 (63:26). 2. Lazio Rom 30/68 (66:31). 3. Inter Mailand 30/64 (63:31). 4. Atalanta Bergamo 29/60 (82:39). 5. AS Roma 29/48 (53:40). 6. AC Milan 30/46 (39:37). 7. Napoli 29/45 (46:39). 8. Hellas Verona 29/42 (37:34). 9. Bologna 30/41 (43:47). 10. Sassuolo 30/40 (55:52). 11. Cagliari 29/39 (48:45). 12. Parma 29/39 (40:38). 13. Fiorentina 29/31 (35:42). 14. Udinese 29/31 (25:41). 15. Torino 30/31 (34:56). 16. Sampdoria Genua 29/29 (33:51). 17. Genoa 29/26 (35:56). 18. Lecce 30/25 (38:70). 19. SPAL Ferrara 29/19 (23:50). 20. Brescia 29/18 (25:58).